جهاز العاصمة الإدارية: إقبال شديد على شراء المحال.. وتوفير أراضي للمستثمرين

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن حي R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة يقع على مساحة 1100 فدان تقريبًا ويحتوي على 24 ألف وحدة سكنية، و1000 فيلا بأنماط مختلفة، ومساحة الوحدات السكنية تتراوح ما بين 100 متر وحتى 186 مترا، كما أن الفيلات متنوعة ما بين الفيلات المنفصلة والمزدوجة و«التاون هاوس».

تفاصيل حي R3 في العاصمة الإدارية

وأضاف «عصام»، خلال لقاء ببرنامج «تعمير»، المذاع على شاشة «ON»، أنه يوجد أنماط مختلفة من المنشآت الموجودة في الحي، فهناك مناطق متعددة الاستخدامات، وهي عبارة عن محال تجارية في الأدوار الأرضية، والأدوار الأولى مكاتب إدارية وعيادات، والأدوار المتكررة عبارة عن وحدات سكنية.

وتابع: «وصل سعر المتر نتيجة للإقبال الشديد إلى 200 ألف جنيه في المحال التجارية وتحديدًا في نشاط الصيدلية، وهناك أراضي نطرحها للمستثمرين، حيث يشترون الأرض ثم يقيمون مشروعهم الخاص، سواء تعليمية أو طبية أو مستشفيات، ودور العبادة سواء المساجد أو الكنيسة ونقطة الشرطة والحماية المدنية».

ولفت إلى أن الطابع المعماري للحي R3 مميز للغاية إذ يتكون من 8 مجاورات سكنية بخلاف منطقة الواحة وهي المنطقة المركزية، وكل مجاورة لها طابع معماري مختلف مثل الطابع الكلاسيكي و«المودرن» وطابع البحر المتوسط والطابع العربي.

أكثر الأحياء اكتمالا

وأكد أن التنوع في الوحدات السكنية يلبي احتياجات المواطنين وتغطية أكبر قاعدة من الشرائح المختلفة، ونستهدف أكثر من شريحة مجتمعية في الحي السكني R3، لذلك كان هناك تنوع في المساحات ومستويات التشطيب.

وأفاد بأن حي R3 أكثر الأحياء اكتمالا على مستوى العاصمة الإدارية الجديدة، وجاهز للحياة، وجرى تخصيص وحدات سكنية فيه للعاملين المنتقلين للعمل بالوزارات بالعاصمة، وطرحت مسبقًا وحدات سكنية من خلال وزارة الإسكان وتم بيعها بالكامل.