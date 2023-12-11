رئيس اللجنة العامة بمركز دراو في أسوان: أبناء الصعيد يشكلون ملحمة عظيمة

قال المستشار عبدالمنصف إسماعيل، رئيس اللجنة العامة بمركز دراو بأسوان، إن هناك 24 لجنة فرعية بينهم لجنة للوافدين، ويبلغ عدد الناخبين 24 ألفا و844 مواطنا، مشيرا إلى أنه مر على جميع اللجان الفرعية مع باقي أعضاء اللجنة، ولا يوجد أية معوقات.

وأكد «إسماعيل»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن متابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية: «أبناء الصعيد في المركز يشكلون ملحمة عظيمة، فالإقبال منقطع النظير على الانتخابات».