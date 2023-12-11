«الوطنية للانتخابات»: 45% من المقيدين بقواعد الهيئة أدلوا بأصواتهم

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجارية.

وأضاف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل؛ لعرض آخر مستجدات التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، أن هناك كثافة عالية لحضور المصريين لدرجة أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، ودفعنا بعدد جديد.

وأشار إلى أن الهيئة قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين مثل الاستعلام عن طريق الرسائل 5151، وتعاقدت مع شركات المحمول لإرسال رسائل تحث على المشاركة قدرت بحوالي 50 مليون مواطن.