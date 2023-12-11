رئيس لجنة «قنا»: إقبال غير مسبوق على المشاركة بالانتخابات الرئاسية اليوم وأمس

قال المستشار محمد عباس، رئيس لجنة مركز «قنا»، إنَّ العملية الانتخابية تسير بصورة جيدة للغاية، وهناك إقبال كبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية، والناخبون يتوافدون للإدلاء بصوتهم بأعداد غير مسبوقة على مدار اليوم والأمس.

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة له عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات حول آخر مستجدات سير العملية الانتخابية: قمنا اليوم بجولة لبعض اللجان، ولم نجد أية مشكلات، ونمر على اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية.