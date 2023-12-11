أسقف «السكة الحديد»: الإقبال الكثيف في الانتخابات الرئاسية يعكس وعي الشعب المصري

قال الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد، إن الأيام الانتخابية الأول والثاني شهدت إقبالا شعبيا كبيرا على اللجان الانتخابية، حيث كان اليوم بمثابة عرس انتخابي رائع لمصر لاختيار الرئيس الجديد، الذي يتوسمون فيه القدرة على حماية أرض مصر شرقا وغربا، ووضع مصر على طريق الدول المتقدمة، وإكمال كل المشروعات التنموية.

الأنبا مارتيروس: الإقبال الكثيف على اللجان الانتخابية علامة حرص الشعب على تقديم صورة مشرفة

وتابع أسقف السكة الحديد في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإقبال الكثيف على اللجان الانتخابية يدل على وعي الشعب المصري وحب مصر وحرصهم على أمن مصر من الأوضاع المحيطة بها وتقديم صورة مشرفة، مضيفا: «أدعو المصريين إلى النزول والمشاركة الفترة المتبقية من الانتخابات والحفاظ على الحق الدستوري والواجب الوطني»، قائلا: «لا يجب أن نتأخر في المشاركة الوطنية ولا يجب التخاذل في ذلك».

وأضاف أسقف كنائس قطاع السكة الحديد أن الدولة من جانبها اهتمت بتنظيم العملية الانتخابية، حيث وفرت عربات الإسعاف ووفرت كذلك عناصر الأمان من وزارة الداخلية لتأمين جميع اللجان الانتخابية واهتمام بمتحدي الإعاقة وكبار السن.