عبد السند يمامة لـ«الوطن»: الانتخابات الرئاسية تشهد تنافسا حقيقيا

أجرى المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، جولة تفقدية ميدانية قبل غلق اللجان الانتخابية أمام الناخبين، خلال اليوم الثاني من تصويت المصريين بانتخابات الرئاسة 2024، فقد تفقد «يمامة»، المدرسة الثانوية بعابدين.

الانتخابات تسير بسهولة ويسر ودون أي معوقات

وأشاد المرشح الرئاسي، خلال جولته لمتابعة سير العملية الانتخابية بالمشهد والمظهر الحضاري للناخبين المصريين أمام اللجان، مؤكدا أن الانتخابات تسير بسهولة ويسر ودون أي معوقات.

وأضاف المرشح في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن المشاركة في العملية الانتخابية حق وواجب وطني، موجها الشكر لكن من شارك في الإدلاء بصوته، مؤكدا أن المشهد الانتخابي ظهر بشكل مرضٍ في ظل الإشراف القضائي من الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن المشهد الذي نراه نتاج الاستعداد الجيد والانتخابات الرئاسية تشهد تنافسا حقيقيا.

وأوضح «يمامة»، أن الإقبال على المشاركة في الانتخابات خلال اليومين الأول والثاني، يعطي مؤشرا على إدراك شعب مصر العظيم لأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، وأن الديمقراطية تعني المشاركة وأن التغيير وتداول السلطة طريقه الوحيد صناديق الاقتراع.