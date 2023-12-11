جامعة أسيوط تنظم مسيرة لتشجيع الطلاب على المشاركة في الانتخابات

تقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم، مسيرة حاشدة بمشاركة الآلاف من منتسبي الجامعة؛ احتفاءً بالعرس الانتخابي، وتشجيعاً لكافة منتسبي الجامعة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات

وحرص جميع منسوبي جامعة أسيوط على المشاركة الإيجابية في الاحتفال بالعرس الديمقراطي، وشارك في المسيرة الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

دور الجامعة بالمشاركة السياسية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن هذه المسيرة الحاشدة تأتي في إطار دور الجامعة في تعزيز روح الولاء والانتماء لدى كافة منتسبيها؛ مشيراً أن الوطن الآن في حاجة ماسة لكل مواطن، يدرك جيداً قيمة صوته في الانتخابات الرئاسية، وقيمة المشاركة الإيجابية في هذا الحدث الديمقراطي المهم، في إطار من الشفافية والنزاهة لاستكمال مسيرة التنمية، وبناء الدولة المصرية.

مسيرة لجامعة اسيوط

وعقب مشاركة الدكتور أحمد المنشاوي في أعمال المسيرة تفقد مقر لجنة الوافدين بنادي جامعة أسيوط بميدان مسجد عمر مكرم، والتي تستقبل طلاب الجامعة من مراكز محافظة أسيوط، بجانب طلاب المحافظات الأخرى؛ للإدلاء بصوتهم وذلك للتأكد من توفير كافة سبل الأمان والراحة.