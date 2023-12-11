«صحة سوهاج»: نشر عيادات متنقلة في محيط اللجان الانتخابية

ترأس الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بحضور الدكتور أحمد عبد الكريم، وكيل المديرية، غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

وتواجد جميع أعضاء الغرفة لمتابعة الشأن الطبي، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال أيام التصويت.

نشر عيادات متنقلة بمحيط اللجان الانتخابية

واستعرض وكيل وزارة الصحة، الخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات ومراكز طب الأسرة والخدمات الطارئة، وانتظام العمل بجميع المنشآت، وكذلك متابعة استمرار تقديم خدمات المبادرات الرئاسية وخدمات التوعية والتثقيف الصحي، التي تكثف من تواجدها بمحيط اللجان الانتخابية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمة المنوطة بها للمواطنين، ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة في ممارسة حقهم الدستوري,

وأكد «أبو هاشم» متابعة الحالة الصحية للمواطنين، بجميع أرجاء المحافظة، لافتا إلى أنه جرى أيضا نشر العيادات المتنقلة للكشف على المواطنين في الميادين ومحيط اللجان، التي تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين.

الدعوة للمشاركة السياسية

وأشاد وكيل وزارة الصحة، بالمشاركة الكبيرة للعاملين بالقطاع الصحي في محافظة سوهاج بالإستحقاق الرئاسي، وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري .

وأكد أن مديرية الصحة بسوهاج وجميع منشآتها الصحية، توفر التسهيلات كافة لجميع العاملين بها، لممارسة حقهم الدستوري، مشيدا بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة.