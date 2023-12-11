رئيس متابعة «دمياط»: كثافة وإقبال جماهيري على اللجان الانتخابية منذ الأمس

قال المستشار محمد محمد سعد قمره، رئيس لجنة متابعة «دمياط»، إننا لدينا 10 لجان عامة بالمحافظة، يتبعهم 176 لجنة فرعية ومن ضمن اللجان الفرعية 5 لجان للوافدين، وهناك كثافة للحضور وإقبال جماهيري ملحوظ منذ الأمس، وحرص منهم على التصويت والمشاركة، ولم نواجه أية مشكلات والأمور تسير بهدوء.

وأضاف «سعد قمره»، خلال مداخلة له عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات حول آخر مستجدات سير العملية الانتخابية، أنَّ رؤساء اللجان العامة حريصون طوال الوقت على المرور لمتابعة سير العملية الانتخابية باللجان، ونتابع أولاً بأول.