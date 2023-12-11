أمين حزب مصر أكتوبر: وصول نسبة التصويت بالانتخابات لـ45% يعكس التلاحم الوطني

أدلت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت زهران، أن الإقبال الكثيف ومشاهد الطوابير الطويلة لفئات مختلفة من الشعب المصري أمام لجان الانتخابات منذ انطلاقها في الداخل أمس الأحد، تعكس حالة من الوعي والتلاحم الوطني، وثقة كبيرة في نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما انعكس على نسبة التصويت التي بلغت 45% حتى الآن.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضافت أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، أن المصريين على اختلاف خلفياتهم وأعمارهم حرصوا على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم، انتخابات الرئاسة 2024، موضحة أن مشاهد الطوابير أمام مراكز الاقتراع، تدعو للفخر والاعتزاز، وتؤكد على أن الشعب المصري دائما يقف خلف وطنه فى جميع الأوقات.

وتجري الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام انطلقت، أمس الأحد، حتى غدا الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.