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انتخابات المصريين بالداخل

احتشاد طلاب المدن الجامعية بحلوان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب:

أحمد أبوضيف
06:08 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
جامعة حلوان تشارك فى الانتخابات

جامعة حلوان تشارك فى الانتخابات

احتشد طلاب وطالبات المدن الجامعية بجامعة حلوان، اليوم الاثنين، أمام لجان الاقتراع بلجنة المغتربين؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع الطلاب الأعلام المصرية، وسط هتافات حماسية داعية للمشاركة، مُقدمين نموذجًا مشرفًا أمام العالم على الوعي الكامل والانتماء الوطني.

 إقبال على التصويت في الانتخابات 

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إنّ الإقبال الكثيف والمشاركة الفعالة من منتسبي الجامعة، يؤكد وعي الطلاب ودعمهم الكامل لمستقبل مصر.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.