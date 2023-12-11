احتشاد طلاب المدن الجامعية بحلوان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

احتشد طلاب وطالبات المدن الجامعية بجامعة حلوان، اليوم الاثنين، أمام لجان الاقتراع بلجنة المغتربين؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع الطلاب الأعلام المصرية، وسط هتافات حماسية داعية للمشاركة، مُقدمين نموذجًا مشرفًا أمام العالم على الوعي الكامل والانتماء الوطني.

إقبال على التصويت في الانتخابات

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إنّ الإقبال الكثيف والمشاركة الفعالة من منتسبي الجامعة، يؤكد وعي الطلاب ودعمهم الكامل لمستقبل مصر.