صحفي إسرائيلي: حكومة نتنياهو فقدت ثقة النظامين الأمني والاقتصادي

أكّد يائير لابيد، السياسي والصحفي الإسرائيلي، أنّ حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، فقدت ثقة النظامين الأمني والاقتصادي وغالبية الإسرائيليين والعالم، بعد شهرين من الحرب على غزة، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم الاثنين.

وفي سياق آخر، نقلت «القاهرة الإخبارية» عن محافظ الخليل بالضفة الغربية، أنّ هناك إضرابًا عامًا في الضفة احتجاجًا على فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار بغزة وتضامنًا مع الفلسطينيين.

وأوضح المحافظ أنّ جيش الاحتلال يطلق النار يوميًا على المواطنين ويرتكب الانتهاكات بحقهم.