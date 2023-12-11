قوات الاحتلال تواصل سياسة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، استمرار لانتهاكاتها المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي على خلفية عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو، ضد قطاع غزة، ردا على «طوفان الأقصى»، وما صاحبها من هدم منازل واقتحامات وحملة اعتقالات في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة.

وصباح اليوم، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا من طابقين في بلدة بني نعيم شرق الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفجر اليوم، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، عدة قرى في جنوب لبنان، وسط معلومات عن إطلاق الصواريخ باتجاه بعض المواقع الإسرائيلية في القطاع الغربي، فيما أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إلى إطلاق صافرات الإنذار في معلوت ترشيحا وكفار فارديم، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

جيش الاحتلال يزعم اعتراض 8 صواريخ أطلقت من لبنان

وفي وقت لاحق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تم اعتراض 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي وسقوط صاروخين في منطقة غير مأهولة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 430 منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما بلغ القتلى منذ انطلاق العملية البرية في غزة في 27 أكتوبر الماضي، 120جنديا.

من جانبها، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن دبلوماسيين، أن من المرجح تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الثلاثاء، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بغزة.

وفي وقت سابق، قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، نقلا عن مصادر، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أبلغ الجانب الإسرائيلي بشكل غير رسمي خلال زيارته الأخيرة، بضرورة إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة قبل حلول العام الجديد 2024.

بدوره، سيصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، سيصل إلى إسرائيل ما بين يومي الخميس أو الجمعة المقبلين في زيارة هي الأولى منذ اندلاع عملية «السيوف الحديدية»، وسيلتقي مع كبار المسؤولين في إسرائيل ويناقش معهم، من بين أمور أخرى، زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.

61 % من الأمريكيين غير راضين عن نهج بايدن في الشرق الأوسط

وكشف استطلاع رأي أجراه علماء الاجتماع في جامعة ميشيجان الأمريكية، يومي 5 و 6 ديسمبر الجاري، بشأن مسألة المساعدات المالية لإسرائيل، أن 40% من الأمريكيون، يرون أن إنفاق الولايات المتحدة على هذه الأغراض مبالغ فيه، في حين يعتبره 30% كافيا، وفقا لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية

كما أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة«يوجف» للأبحاث وشبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وكشف الاستطلاع، أن 61% من الأمريكيين غير راضين عن نهج الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط، بينما وافق 39% على هذا النهج.

جراهام يهدد الأمم المتحدة.. وساندرز مستاء من استخدام «واشنطن» الفيتو

وفي «منتدى الدوحة 21»، هدد السناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام، منظمة الأمم المتحدة بمشاكل أكبر مع بلاده بسبب انتقادها سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وقال إنه يؤيد تماما خطوات الرئيس الأمريكي جو بايدن في ما يتعلق بالمواجهة في غزة.

وعلى الجانب الأخر، أعرب السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، عبر حسابه بموقع إكس«تويتر سابقا»، عن استيائه من استخدام «واشنطن» حق النقض «الفيتو» في «مجلس الأمن الدولي»، لمنع قرار الأمم المتحدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بينما يواجه المدنيون ظروفا مروعة.

وفي وقت سابق، غادرت 10 متطوعات من المجال الطبي من الإمارات، متجهات إلى غزة للانضمام إلى المستشفى الميداني المتكامل الذي أقامته «أبوظبي» داخل القطاع.