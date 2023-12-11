«أبناء مصر»: وصول نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 45% حتى الآن فاقت التوقعات

أكد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، أن نسبة الإقبال ممن لهم حق التصويت فاقت كل التوقعات في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، إذ أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات وصول نسبة المشاركة إلى 45% وهي نسبة قابلة للزيادة وستتخطى هذا الرقم مع استمرار عملية التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وأشار المهندس مدحت بركات إلى أنه من اللافت إقبال الشباب والمرأة بكثافة على التصويت واستمرار توافد الناخبين حتى مساء اليوم على كافة اللجان.

وأكد استمرار عمليات المتابعة والحشد ورصد ما يجرى من خلال غرفة العمليات المركزية التي تتلقى على مدار الساعة تقارير تفيد بانتظام عملية التصويت.

نزاهة العملية الانتخابية

وشدد على ثقة حزب أبناء مصر في نزاهة العملية الانتخابية التي تجرى في ظل إشراف قضائي كامل، وحياد من كافة أجهزة الدولة.

وأشاد بالمشهد الحضاري الذي قدمه الشعب المصري على مدار يومين من الانتخابات الرئاسية، الذي يؤكد حرص كافة فئات الشعب على المشاركة الإيجابية استكمالا لما تحقق في مسيرة البناء والتنمية، كما شدد على استمرار كل كوادر الحزب في توعية وحشد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، باعتبارها أهم استحقاق دستوري يشارك فيه الشعب.

وتابع رئيس حزب أبناء مصر، أن المشهد الانتخابي برمته بمثابة رسالة للعالم مفادها أن الشعب المصري حريص على استقراره، ومقدر لقيادته الحكيمة، لافتا إلى أن وعي المصريين فاق كل التوقعات.

واختتم «بركات»: «لمسنا حيادية تامة من كل مؤسسات الدولة، وحرص من القوات المسلحة والشرطة على تأمين العملية الانتخابية، وإشراف قضائي كامل ونزيه».