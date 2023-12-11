بعد وصول نسبة التصويت لـ45%.. «الوطنية للانتخابات»: الكثافة الملحوظة غيرت استراتيجية عمل الهيئة

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه على مدار أمس وصباح اليوم كانت كثافات الناخبين المقبلين على صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 عالية جدا، حيث نفدت بطاقات الاقتراع في بعض اللجان وتم الحصول على بطاقات وصناديق من مناطق أخرى.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات عبر تقنية فيديو كونفرانس ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ نسبة التصويت تجاوزت الـ45% حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الكثافة الملحوظة غيرت استراتيجية عمل الهيئة في توزيع أوراق الاقتراع من أماكن لأخرى حسب الكثافات وتواجد المواطنين.

وتابع: «لم نكن نستهدف هذه النسبة، حيث فاقت ما كان متوقعا»، مشيرًا إلى أن الهيئة يسرت الأمور على المواطنين كافة، وجرى إنشاء لجان وافدين وزيادة طرق التواصل، وعبر شركات المحمول، أرسلت رسائل لما يزيد على 50 مليون مواطن لحثه على مباشرة حقوقه السياسية والمشاركة في الانتخابات.

وواصل أن الهيئة تلقت عدة شكاوى يجب أن نطلع الرأي العام عليها، حيث إن إحدى لجان الدقهلية غيّرت مقر الاقتراع إلى الطابق الأعلى، وهو ما صعّب الأمور على ذوي الإعاقة وكبار السن، وتواصل مع رئيس اللجنة واستجاب فورا وتم نقل اللجنة مرة أخرى إلى الطابق الأرضي تيسيرا على المواطنين، وتعرضت مرسى علم إلى أمطار غزيرة لم تؤثر على عمل اللجان، كما أن اللجنة 17 ببركة السبع كانت هناك شكوى بأن رئيس اللجنة لا يمكن المواطن الذي يحمل بطاقة منتهية الصلاحية من الإدلاء بصوته، وثبتت صحة الشكوى وجرى إفهام رئيس اللجنة بأن أي مواطن يحق له الإدلاء بصوته في حال وجود بطاقة في حوزته حتى إن كانت منتهية الصلاحية.