«ائتلاف نزاهة»: تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

أصدر ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، تقريرًا يتناول أبرز ملاحظاته خلال عملية متابعة تصويت المصريين في ثانِ أيام التصويت بالداخل، منذ فتح اللجان في التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وهو التقرير الذي يُغطي 10 محافظات مصرية يتابعها الائتلاف ميدانيًا.

كثافة توافد المواطنين أمام مقار الاقتراع

وبحسب بيان صادر عن الائتلاف، اليوم الاثنين، فقد لاحظ تفاوت ملحوظ في معدلات المشاركة في بداية أيام التصويت، ورصد كثافة للناخبين أمام مقار الاقتراع في محافظة القاهرة وتحديدًا في «مصر القديمة، السيدة زينب، الدرب الأحمر، المنيرة، عابدين، وسط القاهرة، المنيل، حدائق القبة»، وسط انتظام عملية التصويت منذ التاسعة صباحًا.

وأوضح البيان: لاحظ الائتلاف تجمعات كبيرة للمواطنين أمام عدد من اللجان بمحافظة الإسكندرية، يحملون أعلام مصر، ويحتفلون بالمشاركة في عملية التصويت، وخاصة أمام لجان مناطق «محرم بك، والرمل، والمنتزه».

رؤساء اللجان يساعدون المواطنين على الإدلاء بأصواتهم

تابع: «كما لاحظ الائتلاف مشاركة واسعة في لجان الوافدين بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، التي استوعبت العاملين بالمدينة الصناعية، ورصد تجاوبًا ملحوظًا من رؤساء عدد من اللجان الفرعية مع بعض الناخبين كُبار السن، لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم، مع وجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف اللجان الانتخابية.

أردف: «لاحظ متابعو الائتلاف مظاهر احتفالات لتجمعات من الناخبين بالقرب من بعض الأماكن الانتخابية، حاملين أعلام مصر، وفي حضور عدد من الأطفال. ولم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى أو ملاحظات تتعلق بسير العملية الانتخابية، في ضوء انتظام عملية التصويت بسهولة ويسر، وسط تواجد أمني مكثف لحماية الناخبين وأصواتهم والعملية الانتخابية بالكامل».

متابعة الانتخابات الرئاسية

وقال ائتلاف نزاهة الدولي إنه يواصل متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام المخصصة لتصويت المصريين في الداخل، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية الخاصة بالائتلاف التي تعمل على مدار 24 ساعة.

ويضم ائتلاف نزاهة 100 شخص ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين، إضافة إلى غرفة عمليات الائتلاف التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحطة بلحظة.

ويخطط الائتلاف لزيارة حوالي 2400 لجنة انتخابية فرعية في نطاق 10 محافظات مصرية، من إجمالي 11 ألفًا و631 لجنة على مستوى الجمهورية.