عضو التنسيقية يشكر المتحدة على الحيادية في تغطية الانتخابات الرئاسية

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،عقب الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة بمدرسة الشهيد العميد سرور أحمد سرور بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، إنه يشكر الشركة المتحدة التي أتاحت 100 دقيقة لعرض البرامج الانتخابية الخاصة بالمرشحين الأربعة، وتغطيتها المتساوية والمتوازية للحملات الانتخابية المختلفة بكل حيادية.

مشاركة غير مسبوقة بشهادة الجميع

وأضاف أن المشهد الانتخابي على مدار أمس واليوم هو مشاهد مضيئة، وهي مشاركة غير مسبوقة بشهادة الجميع وبتقارير صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن جميع فئات المجتمع شاركت في الانتخابات ومنهم المرأة والشباب وكبار السن، بالإضافة إلى المسيرات الشبابية التي خرج بها شباب الجامعات المصرية للدعوة للمشاركة في الانتخابات، وهذا يعد نتيجة لما قدمته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في تمكين الشباب والمرأة.

الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت العديد من التسهيلات

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت العديد من التسهيلات إلى جميع الناخبين لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، ومنها طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالإضافة إلى تسهيلات عديدة قدمتها لقادرون باختلاف ومنها بطاقات التصويت بطريقة برايل.