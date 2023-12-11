رئيس لجنة حي الكوثر بسوهاج: الانتخابات الرئاسية تسير دون معوقات

قال المستشار خالد عبدالغفار، رئيس اللجنة العامة بقسم حي الكوثر في محافظة سوهاج، إن اللجنة العامة بالكوثر رقم 5 تضم لجنتين إحداهما للوافدين والأخرى للأهالي، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر.

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، نقلته قناة «إكسترا نيوز» بشأن متابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية: «لا توجد أية معوقات في العملية الانتخابية، وهناك تعاون أمني كبير مع المواطنين».