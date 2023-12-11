وزير الآثار يبحث آليات دفع الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسباني إلى مصر

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسؤولي أكبر 3 شركات سياحة عاملة في السوق الإسباني من حيث عدد السائحين المستجلبين من خلالهم لمصر خلال عام 2023، لمناقشة آليات التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسباني إلى مصر.

حضر الاجتماع، أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.

حركة السياحة الوافدة

وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسباني خلال عامي 2022 و2023، كما تمت مناقشة الخطط المستقبلية لهذه الشركات والمقترحات والأفكار التي من شأنها أن تُساهم في جذب مزيد من هذه الحركة حيث يعد السوق الإسباني من الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة.

كما تم بحث إمكانية تنفيذ حملة ترويجية مشتركة للترويج للمقصد السياحي المصري في عدد من المدن الإسبانية، بالإضافة إلى مناقشة المشاركة في الدورة القادمة للمعرض الدولي للسياحة والسفر FITURE التي ستُعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد وعقد لقاءات مكثفة مع منظمي الرحلات بدولة إسبانيا للاستماع إلى آرائهم لدفع الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسباني لمصر والتحديات التي قد تواجههم لتحقيق ذلك، والعمل على حلها.

زيادة عدد رحلات الطيران

وتطرق الاجتماع للحديث عن أهمية زيادة عدد رحلات الطيران القادمة من دولة إسبانيا إلى مصر، والإشارة إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة ولاسيما باقة التحفيز الإضافية لشركات الطيران Booster Campaign التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.