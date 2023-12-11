«CNN» ترصد الإقبال الكبير على انتخابات الرئاسة: المواطنون تواجدوا صباحا ومساء

حرصت وسائل الإعلام العالمية على تغطية الانتخابات الرئاسية المصرية التي تستمر 3 أيام، وركزت على حرص حضور المواطنين للتصويت في الانتخابات، فنشرت شبكة «CNN» الأمريكية تقريرا مصورا لها في نسختها الإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني، عن الانتخابات التي تجري في مصر وتستمر 3 أيام بدأت الأحد وتنتهي غدا الثلاثاء، وتحدثت عن الانتخابات بشكل إيجابي وسط حضور مواطنين عدة للتصويت في الانتخابات، مبينة أن المواطنين حرصوا على التواجد أمام اللجان في الصباح والمساء بحسب الوقت المتاح لكل فرد للتصويت من خلال بطاقة الرقم القومي.

4 مرشحين يشاركون في الانتخابات الرئاسية

وتواجدت الشبكة الأمريكية أمام اللجان وسط إبراز دولي لتصويت المصريين في انتخابات الرئاسة 2023 التي يشارك فيها 4 مرشحين، بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

لقاء مع سيدة تؤكد أهمية المشاركة في الانتخابات

والتقت الشبكة بإحدى السيدات المشاركات في التصويت التي أشارت إلى أن حق التصويت في الانتخابات أمر مهم وهي جاءت في نهاية أمس اليوم من أجل التصويت، ومع ذلك وجدت أعدادا طويلة من السيدات أمام اللجان، مبينة أن مصر تواجه تحديات كأي دولة ولكنها أفضل حالا من دول عدة في الإقليم رغم كل شيء، مطالبة الأشخاص بالنزول للتصويت في الانتخابات من أجل المشاركة الفعالة.