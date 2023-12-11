بعد وصول نسبة المشاركة إلى 45% حتى الآن.. حملة السيسي: نشهد انتخابات تاريخية

أشاد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بنسبة إقبال الناخبين على العملية الانتخابية على مدار يومين من العملية الانتخابية، مؤكدا أن الإقبال غير مسبوق ووصل إلى نسبة 45% من إجمالي أصوات الناخبين.

وأضاف خليل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نحن أمام انتخابات رئاسية تاريخية أديرت بحرفية، وكلها مشاهد ولقطات مضيئة، وبها 4 مرشحين جميعهم حصلوا على مساحات متساوية في الإعلام العام والخاص».

وأشار إلى وجود المرأة المشرف في صفوق الناخبين، إضافة إلى خروج مسيرات من طلاب الجامعات للإدلاء بأصواتهم في مشهد مشرف يؤكد إحساس الشباب ببناء مستقبلهم، وكذلك الأطفال الذين حرصوا على التواجد مع أهاليهم في العملية الانتخابية معبرين عن فرحتهم.

وتابع: «أوجه الشكر أيضا إلى أهالينا في المناطق الحدودية سواء شمال سيناء أو مطروح وحلايب وشلاتين، الذين خرجوا بكثافة غير مسبوقة في أي انتخابات أخرى معبرين عن إحساسهم بالبلد».

واستكمل: «المشهد الديمقراطي الذي يشهده مصر خلال أيام الانتخابية الرئاسية يتواكب مع بناء الجمهورية الجديدة».