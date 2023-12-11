محمود مسلم: السيسي قائد يمتلك رؤية لدعم الأشقاء الفلسطينيين دون الإخلال بالأمن المصري

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنَّ البعض اعتقد أنَّ الظروف الاقتصادية أو الأوضاع الاقتصادية المصرية يمكن أن تكون منفذًا لتحقيق مطامع قديمة؛ قد تجاوبت معها سابقًا جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف «مسلم»، خلال لقائه على قناة «CBC» مع الإعلامية إيمان عز الدين، «البعض يعجز عن إدراك أننا مع قائد كان يشغل في السابق مناصب ومهام تجعله الأقدر على الإلمام بموضوع سيناء ويدرك أبعاده جيدًا، فالرئيس السيسي كان وزيرًا للدفاع ومشايخ سيناء حين التقوه منحوه العباءة السيناوية تقديرًا لفهمهم واستيعابهم لأهمية هذا المكان، وحرصه على أن يكون أهل سيناء جزءا من نسيج الشعب المصري، ويصعب على أيا من كان أن يفصل بينهم وبين الشعب المصري».

وأكمل: «الرئيس السيسي حينما كان وزير دفاع أصدر قرارات بمنع ملكية الأجانب في سيناء، وحينما أصبح رئيس الجمهورية اهتم بهدم الأنفاق والبنايات الموجودة على الحدود، وحرص على وجود منطقة عازلة بمساحة 5 كيلومترات، ولو كانت الأوضاع حاليًا كما في السابق كنا سنرى مثلًا صاروخًا أو قنبلة تستهدف توريط الدولة في مشكلة إقليمية، والأنفاق لو كانت موجودة حاليًا لوجدنا أنفسنا متورطين في حرب، وهذا الرجل يملك رؤية واضحة ومعلومات قوية ولديه قرار في موضوع سيناء».

واستكمل رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»: «الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية وقت أن كانت القضية الفلسطينية هادئة تمامًا، كان في كل خطاباته بالأمم المتحدة يتحدث عن حل الدولتين، ودائمًا مصر ترتكز على أن تأخير الحلول السليمة هو ما أدى إلى يحدث في فلسطين الآن، ومصر استطاعت أن تجمع الفصائل الفلسطينية المختلفة للتوافق فيما بينهم».