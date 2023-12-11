«إكسترا نيوز»: توافد المواطنين على اللجان لم يتوقف لحظة في الجيزة

قال تيموثي إيهاب مراسل قناة إكسترا نيوز من محافظة الجيزة، إنّ توافد المواطنين على لجان الاقتراع لم يتوقف لحظة واحدة من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني للمصريين بالداخل..

وأضاف إيهاب، في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن التوافد مازال مستمرا منذ ساعات الصباح الباكرة وقبل فتح أبواب اللجان، مشيرًا إلى أن المركز الانتخابي بمدرسة الصفا والمروة في منطقة فيصل يستمر الإقبال فيه وسط حشود كبيرة من المواطنين في مختلف الأعمار والفئات.

وتابع مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ بعض الأمهات اصطحبن أطفالهن ليكونوا جزءًا من هذه المشاركة ويكتسبوا ثقافة الاقتراع وممارسة الحق الدستوري في الانتخاب واختيار الشعب لمن يقوده في المرحلة المقبلة.

وذكر، أن مركز مدرسة الصفا والمروة واحد من مراكز اقتراع يبلغ عددها في الجيزة 457 مركزا انتخابيا تندرج تحت 6 لجان عامة، وهذا المركز وحده يضم 13 لجنة من ضمن 754 لجنة فرعية تستقبل كتلة تصويتية تبلغ نحو 6 ملايين و234 ألف ناخب من مواطني الجيزة إلى جانب أكثر من 40 لجنة للوافدين والمغتربين.