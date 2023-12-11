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انتخابات المصريين بالداخل

«بنداري»: يحق لأصحاب البطاقات المنتهية التصويت في الانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد عيسى
06:32 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
مؤتمر الوطنية للانتخابات

مؤتمر الوطنية للانتخابات

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه من حق كل ناخب أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية حتى لو كانت بطاقته منتهية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث وردت لغرفة متابعة الانتخابات الرئاسية شكوى مقدمة من إحدى لجان الاقتراع الموجودة بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية بعدم تمكين أحد الناخبين من الإدلاء بصوته في الانتخابات نظرا لأن بطاقة الرقم القومي الخاصة به منتهية.

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