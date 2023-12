بعد فشل الاجتياح البري.. الاحتلال الإسرائيلي يلجأ لحيلة لم يستخدمها منذ 17 عاما

مع خسارات كبيرة تلحق بالاحتلال الإسرائيلي والإعلان عن مقتل العديد من جنود وقادة الجيش، ومع عدم تحقيق أي إنجازات ملموسة لنجاح الاجتياح البري المعلن من أجل القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خرجت الصحف العبرية تتحدث عن لجوء إسرائيل إلى حيلة لم تستخدم منذ 17 عاماً.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إسقاط نحو 7 أطنان من المعدات جواً، للمئات من جنوده، تحديداً قوات لواء الكوماندوز التابع للفرقة 98، الذين يشنون هجمات في خان يونس، جنوب قطاع غزة؛ لتكون هذه الحيلة التي لجأت إليها إسرئيل هي المرة الأولى منذ حرب لبنان عام 2006.

وقد أظهر مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي لحظة قيام طائرة من طراز «C-130J»، تابعة للسرب 103 في سلاح الجو الإسرائيلي، بإسقاط تلك المعدات ليلاً.

The IDF says it has airdropped some 7 tons of equipment to hundreds of troops of the 98th Division's Commando Brigade who are operating in the Khan Younis area of southern Gaza.



