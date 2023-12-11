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بعد فشل الاجتياح البري.. الاحتلال الإسرائيلي يلجأ لحيلة لم يستخدمها منذ 17 عاما

كتب:

فادية إيهاب
07:55 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

مع خسارات كبيرة تلحق بالاحتلال الإسرائيلي والإعلان عن مقتل العديد من جنود وقادة الجيش، ومع عدم تحقيق أي إنجازات ملموسة لنجاح الاجتياح البري المعلن من أجل القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خرجت الصحف العبرية تتحدث عن لجوء إسرائيل إلى حيلة لم تستخدم منذ 17 عاماً. 

تفاصيل حيلة الجيش الإسرائيلي

وبحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إسقاط نحو 7 أطنان من المعدات جواً، للمئات من جنوده، تحديداً قوات لواء الكوماندوز التابع للفرقة 98، الذين يشنون هجمات في خان يونس، جنوب قطاع غزة؛ لتكون هذه الحيلة التي لجأت إليها إسرئيل هي المرة الأولى منذ حرب لبنان عام 2006. 

وقد أظهر مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي لحظة قيام طائرة من طراز «C-130J»، تابعة للسرب 103 في سلاح الجو الإسرائيلي، بإسقاط تلك المعدات ليلاً.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية قد أطلقت وابلاً من الصواريخ على منطقة تل أبيب ووسط إسرائيل، اليوم الإثنين، فيما قال مسعفون إن أحد الصواريخ سقط في مدينة «حولون» بوسط البلاد، مما أدى إلى إصابة شخص وإلحاق أضرار.

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