عضو بالنواب: وصول نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 45% دليل على وعي المصريين

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، أن وصول نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى 45% رقم تاريخي خاصة أن هذا العدد جاء خلال يومين فقط، ولا يزال اليوم الثاني لم ينته بعد، موضحا أن الشعب المصري مدرك للتحديات الإقليمية والدولية ويعي جيدا خطورة المرحلة، ولبى نداء وطنه وأصر على أن يقف بجانبه في مواجهة كافة التحديات.

زيادة نسبة المشاركة دليل على نضج الحياة السياسية

وأشار إلى أن تلك النسبة الكبيرة من المشاركة تمثل تتويجا لجهود متواصلة شاركت فيها مؤسسات الدولة والأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني لرفع الوعي الشعبي، وهو ما يمثل مؤشرا لتطور الحياة السياسية.

وأضاف أن الشعب المصري من خلال مشاركته الكبيرة في الانتخابات الرئاسية أكد التفافه بجانب دولته لمواجهة ما يحيط بمصر من مخاطر تتطلب من الجميع اليقظة والاصطفاف خلف قياداته السياسية والمحافظة عليه وعلى مقدراته وحماية الأمن القومي ضد كل المخاطر، ومساندة الدولة في مواجهة أية تحديات، موضحا أن مصر اليوم تعيش تجربة ديمقراطية جديدة وفريدة تعكس تطورا كبيرا في دور الأحزاب بالحياة السياسية.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، أن نزول الشعب المصري بأعداد ضخمة أمام اللجان الانتخابية كان هو الضامن لترسيخ دعائم الديمقراطية داخل الدولة المصرية التي تعيش جمهورية جديدة تستهدف بناء الإنسان المصري، وتلك النسبة الكبيرة للمشاركين في الانتخابات تؤكد أن المصريين شعب ليس له مثيل في وعيه ودائما يكون صاحب المفاجآت وعلى قدر الثقة.

صمود الشعب المصري

ولفت إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد درجة الوعي العالية لدى المصريين والتحديات التي تواجه الدولة، بجانب تأكيد الشعب المصري على صمودهم، وأنهم لم يستجيبوا لدعوات المغرضين الذين حرضوا على مقاطعة الانتخابات.

وتابع: «دائما نراهن على وعي الشعب المصري في النزول والمشاركة بالانتخابات الرئاسية الحالية، ويثبت كل مرة أنه على قدر هذا الرهان ويؤكد للعالم أن الشعب المصري صف واحد خلف وطنه، وأنه على وعي كامل بالتحديات الراهنة وعازم على مواجهتها».

كما أشار سليمان إلى أن هذه النسبة الكبيرة تعزز قوة مواقف مصر الدولية وداعمة لقراراتها بشأن العديد من القضايا الإقليمية.