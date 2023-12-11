«الوطنية للانتخابات» عن «بطاقة برايل»: هدفنا تيسير مشاركة كل الفئات (صورة)

حصلت «الوطن» على صورة بطاقة الانتخابات الرئاسية الجديدة التي أتاحتها الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ اليوم الأول للتصويت، لمشاركة المكفوفين، دون الحاجة للاستعانة بشخص آخر للإدلاء بأصواتهم خلال الاستحقاق الرئاسي.

بطاقة تصويت المكفوفين

وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لـ«الوطن»، إن بطاقة التصويت للمكفوفين جرى طباعتها وإصدارها بطريقة «برايل»، حرصًا من الهيئة على تمكين ذوي الإعاقة البصرية من التصويت.

وأضاف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن «بطاقة تصويت المكفوفين»، تضم علامات بارزة بها رموز وأسماء المرشحين على مقعد كرسي الرئاسة؛ ليختار منها الناخب من يريده.

مشاركة كل طوائف المجتمع

وشدد «بنداري» على حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على مشاركة كل أطياف المجتمع في الانتخابات الرئاسية.