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انتخابات المصريين بالداخل

«الحوار الوطني»: الانتخابات الرئاسية اصطفاف وطني شعبي

كتب:

شروق مراد
09:08 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الكاتب الصحفي زكي القاضي

الكاتب الصحفي زكي القاضي

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن ما يحدث هو اصطفاف وطني شعبي بالمعنى الحرفي وبالمضمون، ونرى المواطنين يقفون أمام اللجان منذ السابعة صباحًا، على الرغم أن اللجان تفتح أبوابها في التاسعة صباحًا.

وأضاف خلال مداخلته على قناة «CBC»، هناك توافد على اللجان من كل الطبقات والأعمار، من الشباب حتى كبار السن، واللجان كلها أمامها صفوف من المواطنين، ونظام الوافدين سهل على المواطنين النزول بأصواتهم.

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