مصطفى عمار: الانتخابات الرئاسية 2024 الأكثر حشدا على مدار العقود الماضية

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير «الوطن»، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تعد الأكثر حضورا وحشدا بين المواطنين على مدار العقود الماضية، وتختلف عن غيرها من الانتخابات إذ تجرى بين 3 رؤساء أحزاب لهم ثقل كبير في العمل السياسي على مدار سنوات طويلة، فضلا عن المرشح المستقل عبدالفتاح السيسي الذي له باع ضخم بسبب إنجازاته ومشروعاته على مدار الـ9 سنوات الماضية.

صعوبة التغطية الصحفية

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن المرشحين الثلاثة الآخرين رؤساء لأحزاب كبيرة لها شعبية ضخمة وقواعد في كل المحافظات، فضلا عن المقاعد بمجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في التغطية الصحفية بسبب الإقبال الكثيف للمواطنين على اللجان من أجل الإدلاء بأصواتهم.

وتابع أن الأحداث الجارية في غزة رفعت من الحالة الوطنية للشعب المصري وجعلت المصريين على قلب رجل واحد يقدرون أهمية الأمن والاستقرار، ويدعمون البناء والتشييد، مشيرا إلى أن المشهد الحالي للانتخابات لا يحتاج إلى وصف؛ فكل فئات وطوائف الشعب تقف أمام اللجان من أجل الإدلاء بأصواتهم.

الجميع يذهب لتفويض الدولة المصرية

وأشار إلى أن الجميع يذهب لتفويض الدولة المصرية ودعم الأمان والاستقرار بها، وليس لدعم مرشح بعينه فقط، إذ أن الشعب يقدر أهمية أمان وأمن حدود الدولة، مشيدا بالتجهيزات والاستعدادات الكبيرة للانتخابات من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفت إلى أن فكرة إقامة لجان المغتربين بعدد أكبر سهل على المواطنين الذين يعملون بالقاهرة والمدن الأخرى غير مسقط رأسهم التصويت، مؤكدا أهمية دخول استمارات المكوفين التي سهلت العملية الانتخابية على ذوي الهمم.