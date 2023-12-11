استمرار توافد الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات.. تواجد قوي للسيدات

شهدت لجنة الشهيد أحمد بدوي التابعة لمنطقة البساتين القاهرة، استمرار توافد الناخبين بكثافة في منتصف اليوم، وسط حرص الأهالي على الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

زاد إقبال الجميع، خاصة السيدات، اللاتي كن الأكثر توافدا منذ بداية اليوم الانتخابي الثاني، وذلك وسط حرص الجميع على الإدلاء بصوته قبل موعد إغلاق اللجنة، الذي ينتهي بوفود آخر ناخب.

وقدم الأطفال مشهدًا مبهجًا، بعدما ظهروا يحملون الأعلام بأيديهم في أثناء سيرهم بجانب أسرتهم بعد الإدلاء بأصواتهم، ويتفاعلون مع الأغاني الوطنية.

وجاء ذلك في إطار سير العملية الانتخابية لعام 2024، التي من المقرر استمرارها على مدار 3 أيام متواصلة.