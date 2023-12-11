طلاب جامعة دمنهور يشاركون في الانتخابات: «هنختار رئيسنا ونحافظ على مستقبلنا»

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية في محافظة البحيرة، خلال الساعات القليلة الماضية، إقبالا كبيرا من أبناء جامعة دمنهور، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيسهم، وسط إقبال أيضا من السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة.

مشاركة طلاب جامعة دمنهور في الانتخابات

وأشار محمد إبراهيم أحد طلاب جامعة دمنهور، إلى أن هناك مشاركة كثيفة من طلاب وطالبات الجامعة على مدار اليوم وأمس، موضحاً أن الطلاب لديهم وعي سياسي يمكنهم من اختيار رئيسهم.

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق كفله الدستور للمواطن، «لازم الكل يشارك وينزل ينتخب، حقنا ولازم نحافظ على مستقلبنا القادم باختيار رئيس حكيم وقائد حقيقي».

يذكر أن جامعة دمنهور نظمت أمس، مسيرة حاشدة ضمن مبادرة «انزل وشارك» التي نظمتها خلال الأيام الماضية، وشارك فيها العديد من أبناء الجامعة ومحافظة البحيرة على مدار اليوم وأمس.

ومن جهتها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع العملية الانتخابية، مع توفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.