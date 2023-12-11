مراسلة «القاهرة الإخبارية»: زيادة إقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات بالمنوفية

رصدت نورهان عجيزة، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من المنوفية، تفاصيل اليوم الثاني من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية.

وقالت «عجيزة» إنّ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، مستمرة في لجان محافظة المنوفية، مع استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، على تنوعهم من كبار السن والشباب والمرأة، مع تيسير الهيئة الوطنية للانتخابات كل السبل ليتمكن الناخب من التصويت في نحو دقيقتين فقط.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر الجاري، لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.