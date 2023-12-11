بعد بلوغ المشاركة 45% حتى الآن.. علاء قريطم: دليل على وعي المصريين

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، إن إقبال المصريين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تاريخي، موضحا أن اللجان شهدت إقبالا من المصريين بجميع فئاتهم، قائلا: «هناك وعي حقيقي لدى المصريين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والتي وصلت إلى 45%؜ حسب المصادر الرسمية».

وأكد قريطم خلال تصريحات له، اليوم، أن هذا الحشد غير المسبوق يرجع إلى عدة أسباب أهمها تنوع وتعدد مرشحي الرئاسة، وخاصة أن هناك ثلاثة منهم ينتمون لأحزاب سياسية، وبالتالي هناك تحرك واضح على الأرض، مما انعكس بشكل إيجابي في المشاركة الانتخابية التي ملأت الشوارع واللجان الانتخابية، فالتصويت مستمر بداية من فتح اللجان وحتى غلقها في التاسعة مساء.

وأشار قريطم إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات في اليوم الثاني وصلت إلى 45%؜ حسبما صرحت الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفا أن هذا الإقبال على التصويت يرجع أيضا إلى الحرب على غزة، حيث أراد المصريون توصيل رسالة إلى العالم بالالتفاف الوطني وأن مصر على قلب رجل واحد.

وأشاد قريطم بالدور والمجهود الذي قامت به الدولة المصرية والوطنية للانتخابات، حيث أنهم قدموا العديد من التسهيلات على المواطنين لتسهيل عملية الانتخاب، مشيدا بتفعيل لجان المغتربين والتي لاقت إقبالا كبيرا من المصريين.