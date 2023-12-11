رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

تفاصيل اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية في البحيرة (فيديو)

كتب:

حسن سمير
09:25 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
رمضان المطعني

رمضان المطعني

رصد رمضان المطعني مراسل قناة القاهرة الإخبارية من البحيرة، تفاصيل اليوم الثاني من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن محافظة البحيرة بها 855 لجنة فرعية، بكتلة تصويتية 4 ملايين ناخب، وامتدت الطوابير الطويلة من الناخبين منذ الصباح الباكر للحرص على التصويت في الانتخابات.

ولفت إلى أن الاستنفار من المواطنين كان على كافة الفئات، الشباب والشيوخ والمرأة، والملحوظ مشاركة الشباب بكثافة، وقد انعكست الأحداث في غزة على الحدود المصرية على حشد الناخبين، الذين استشعروا ضرورة المشاركة في صنع مستقبل مصر واختيار الرئيس الذي سيتحمل المسؤولية 6 سنوات في ظل هذه الأجواء.

 

اقرأ المزيد:

مصطفى عمار: الانتخابات الرئاسية 2024 الأكثر حشدا على مدار العقود الماضية

نائب وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أحد أبطال نصر أكتوبر 73 يصطحب أحفاده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

إمام مسجد الحسين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
بقلم حسن سمير