تفاصيل اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية في البحيرة (فيديو)
كتب:
حسن سمير
09:25 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
رمضان المطعني
رصد رمضان المطعني مراسل قناة القاهرة الإخبارية من البحيرة، تفاصيل اليوم الثاني من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن محافظة البحيرة بها 855 لجنة فرعية، بكتلة تصويتية 4 ملايين ناخب، وامتدت الطوابير الطويلة من الناخبين منذ الصباح الباكر للحرص على التصويت في الانتخابات.
ولفت إلى أن الاستنفار من المواطنين كان على كافة الفئات، الشباب والشيوخ والمرأة، والملحوظ مشاركة الشباب بكثافة، وقد انعكست الأحداث في غزة على الحدود المصرية على حشد الناخبين، الذين استشعروا ضرورة المشاركة في صنع مستقبل مصر واختيار الرئيس الذي سيتحمل المسؤولية 6 سنوات في ظل هذه الأجواء.