تفاصيل اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية في البحيرة (فيديو)

رصد رمضان المطعني مراسل قناة القاهرة الإخبارية من البحيرة، تفاصيل اليوم الثاني من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن محافظة البحيرة بها 855 لجنة فرعية، بكتلة تصويتية 4 ملايين ناخب، وامتدت الطوابير الطويلة من الناخبين منذ الصباح الباكر للحرص على التصويت في الانتخابات.

ولفت إلى أن الاستنفار من المواطنين كان على كافة الفئات، الشباب والشيوخ والمرأة، والملحوظ مشاركة الشباب بكثافة، وقد انعكست الأحداث في غزة على الحدود المصرية على حشد الناخبين، الذين استشعروا ضرورة المشاركة في صنع مستقبل مصر واختيار الرئيس الذي سيتحمل المسؤولية 6 سنوات في ظل هذه الأجواء.