رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

نقيب الإعلاميين ووفد من النقابة يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

كتب:

سهيلة هاني
07:18 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
وفد نقابة الإعلاميين

وفد نقابة الإعلاميين

أدلى طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بصوته في الانتخابات الرئاسية بصحبة الإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة ووفد مرافق لهما.

وقال طارق سعده نقيب الإعلاميين، تواجدنا ومشاركتنا في الانتخابات الرئاسية واجب وطني علينا جميعا، ويجب أن يشهد العالم أننا نصنع قرارنا بأنفسنا وفقا للدستور والقانون.

واختتم حديثه بدعوة جميع المصريين للنزول للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة، إن ما تشهده مصر في هذه الأيام من استحقاق دستوري للانتخابات الرئاسية، مفخرة لنا جميعا كمصريين.

اقرأ المزيد:

مصطفى عمار: الانتخابات الرئاسية 2024 الأكثر حشدا على مدار العقود الماضية

«بنداري»: يحق لأصحاب البطاقات المنتهية التصويت في الانتخابات الرئاسية

المستشار حازم بدوي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حزب الحرية المصري: تيسيرات غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية

أصحاب الهمم بجامعة القاهرة يشاركون في الانتخابات الرئاسية
بقلم سهيلة هاني