نقيب الإعلاميين ووفد من النقابة يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أدلى طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بصوته في الانتخابات الرئاسية بصحبة الإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة ووفد مرافق لهما.

وقال طارق سعده نقيب الإعلاميين، تواجدنا ومشاركتنا في الانتخابات الرئاسية واجب وطني علينا جميعا، ويجب أن يشهد العالم أننا نصنع قرارنا بأنفسنا وفقا للدستور والقانون.

واختتم حديثه بدعوة جميع المصريين للنزول للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة، إن ما تشهده مصر في هذه الأيام من استحقاق دستوري للانتخابات الرئاسية، مفخرة لنا جميعا كمصريين.