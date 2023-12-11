علم مصر بطول 3 أمتار يزين شوارع البساتين أمام لجان الانتخابات.. في حب «المحروسة»

أشعلت الأغاني الوطنية حماس الناخبين، في منطقة البساتين التابعة لمحافظة القاهرة، حيث اصطفوا على مسافات متباعدة، ليرفعوا علم مصر عاليًا، على مسافة تمتد لثلاثة أمتار، وسط حالة من البهجة سيطرت على الحضور الذين التقطوا الصور التذكارية، لتوثيق المشهد في الانتخابات الرئاسية.

صفان من الناخبين بجوار بعضهما، يمسك كل منهما بطرف العلم، ثم يرفعانه فوق رؤوسهم في إشارة إلى اعتزازهم بالوطن وحبهم لمصر، وشعورهم بالفخر للتعبير عن آرائهم في الانتخابات الرئاسية، وفق ما أكد عدد من المواطنين لـ«الوطن».

وتسير العملية الانتخابية في يومها الثاني بلجنة الشهيد أحمد بدوي في منطقة البساتين بالقاهرة، بصورة منتظمة.