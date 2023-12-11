باحثة بـ«المركز المصري» تفسر أسباب ارتفاع نسبة التصويت في الانتخابات.. بلغت 45%

فسرت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إدلاء 45% من الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حتى الآن، واصفة النسبة بالـ«كبيرة»، مؤكدة أن بوادر ذلك ظهرت في الإقبال الكبير على اللجان الانتخابية من مختلف فئات الشعب المصري.

جاءت أول أسباب ارتفاع نسبة التصويت، وفقما روته رحمة حسن لـ«الوطن»، في أن التصويت الإيجابي والجيد في انتخابات المصريين في الخارج انعكس بالإيجاب على انتخابات المصريين بالداخل، وثاني هذه الأسباب تمثل في الضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات على العملية الانتخابية والتي أعطت رسالة إيجابية للمواطن ودفعته للتصويت.

الهيئة الوطنية للانتخابات

ووضحت الباحثة بالمركز المصري السبب الثاني، قائلة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أن الانتخابات تجري تحت إشراف قضائي كامل بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.

أما عن السبب الثالث في الإقبال الكبير على اللجان الانتخابية، هو تنافس 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعطي الانتخابات نوعا من التعددية ووجود أكثر من برنامج انتخابي بما يُتيح للناخب الاختيار من بين أكثر من برنامج يرى أنه في خدمة البلد.

وضمن الأسباب أيضا الوضع الحالي الذي تعشيه الدولة المصرية، والحرب على قطاع غزة، وهنا ظهر بشكل كبير الحس الوطني لدى الشعب المصري وأهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري.

منظمات المجتمع المدني

وتمثل السبب الرابع، بحسب «رحمة»، في إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني والإعلام الدولي والمحلي متابعة العملية الانتخابية بسهولة ويسر، الأمر الذي حقق قدراً أكبر من النزاهة والشفافية.

أما عن السبب الخامس، الذي وضحته رحمة حسن، تمثل في التيسيرات والتسهيلات التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين، ومنها تخصيص لجان للوافدين في جميع المحافظات، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة الإقبال نتيجة تسهيل العملية الانتخابية على المواطنين.