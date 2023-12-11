«الإصلاح والنهضة»: وصول نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى 45% تاريخي

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب تابع ببالغ التفاؤل بيان الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت فيه وصول نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة حتى منتصف اليوم الثاني إلى 45% من قاعدة الناخبين.

نسب التصويت في الانتخابات تاريخية

ووصف عبد العزيز في تصريح لـ«الوطن»، نسبة التصويت بالتاريخية والأكثر كثافة عبر كافة الاستحقاقات الانتخابية خاصة وأنه لا نزال في اليوم الثاني من العملية الانتخابية، وهناك فرصة لزيادة النسبة خلال اليوم الثالث.

ضرورة تكثيف الجهود الوطنية

وأضاف أن نسبة التصويت في حد ذاتها تعد استفتاء على فترة تاريخية من التحول الديمقراطي شهدت حوارا وطنيا من نتائجه هذا المشهد الديمقراطي الذي نتابعه، وشدد على ضرورة تكثيف كافة الجهود الوطنية حتى الساعات الأخيرة من التصويت غدا لإيصال رسالة للعالم بوجود اصطفاف وطني خلف الدولة المصرية لا يقبل المزايدة ولا التشكيك.