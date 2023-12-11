«بركة» أول سيدة تدلي بصوتها بـ«أصابع قدمها».. مولودة بدون يدين

بعزيمة وإصرار وإرادة وتحدٍّ غير مسبوقة، تحدّت بركة شنودة، ولادتها بدون يدين، واستطاعت ممارسة حياتها بشكل طبيعى مستخدمة أصابع قدمها، حتى فى التصويت على الانتخابات الرئاسية الحالية، لترسل رسالة إلى الجميع بأنها تقدّر قيمة صوتها وتحاول بكل الطرق إيصاله حتى وإن صاحبته بعض المشقة.

تلك السيدة الأربعينية لم يمنعها غياب يديها ومتاعب حملها كونها فى شهورها الأخيرة من الحمل، من التوجّه إلى لجنتها الانتخابية فى مدرسة عمر بن عبدالعزيز قنال المحمودية بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، رغم إقامتها فى منطقة الزوايدة التابعة للمنتزه شرق الإسكندرية.

كل تلك الصعوبات تغلبت عليها «بركة» بعزيمتها وبتشجيع زوجها، فوصلت إلى أبواب اللجنة بكل الثقة، بينما استقبلها تأمين اللجنة بالترحاب حتى وصلت إلى قاضى اللجنة، الذى كلف بتذليل أى صعوبات لها.

وتقول «بركة»، فى تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، إنها شعرت بسعادة بالغة فور مساعدة مسئولى اللجنة الانتخابية لها: «قعّدونى على كرسى وحطوا لى الورقة تحت قدمى وعلّمت على حضورى وبعدها علّمت فى ورقة الانتخاب على المرشح اللى أنا عاوزاه، وساعدونى أحطها فى الصندوق، وكمان بصمت الحبر الفسفورى فى رجلى».

كل تلك الأجواء المميزة جعلت «بركة» تأمل أن يكون اختيارها على غرار اسمها بأن يكون الرئيس المصرى فى الفترة المقبلة هو سبب بركة لمصر ولأهلها، ويساعد المصريين على النهوض والتطوير. وتجرى انتخابات الرئاسة داخل مصر لمدة ثلاثة أيام ويبلغ عدد اللجان الفرعية التى يدلى أمامها المواطنون 11 ألفاً و631 لجنة فى 9376 مركزاً انتخابياً.