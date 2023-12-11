مسيرات بالمحافظات لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة (صور)

شهد عدد من المحافظات مسيرات حاشدة، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

مسيرة لتحالف العمل الأهلي في شبين القناطر

ففي مدينة ومركز شبين القناطر بالقليوبية نُظمت مسيرة حاشدة تقدمها أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، حيث أكد المشاركون في المسيرة على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية واستغلال الساعات المتبقية للتصويت اليوم وغدا بمشاركة أكبر عدد من المواطنين دعما للاستقرار والتنمية واختيار من يريدون بكل حيادية وشفافية.

وضمت المسيرة شباب ونساء وكبار سن وذوي الهمم في إقبال كثيف وحاشد في ثاني أيام الانتخابات بمحافظة القليوبية، مشيرين الي أهمية المشاركة السياسية كحق أصيل للمواطن مع التزام الحياد التام دون توجيه أو وصايا على حرية الرأي.

مسيرة حاشدة لحزب مستقبل وطن في الأقصر

ونظمت أمانة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، مسيرة حاشدة بالنجع الطويل بالكرنك، وقاد المسيرة أحمد عبد الحميد آدم أمين أمانة السياحة والآثار بالحزب بالأقصر.

وشارك في المسيرة عدد كبير من أهالي الكرنك والقرى المجاورة، وسط حضور لافت للسيدات اللاتي اصطففن بالطوابير أمام اللجان الانتخابية بمدرسة عمر بن عبدالعزيز ومدرسة عمر بن الخطاب.

مسيرة ضخمة أمام لجنة الوافدين في قنا

وخرجت مسيرة ضخمة تضم نحو 3000 شاب من المغتربين في محافظة قنا، واتجهت نحو لجنة الوافدين بمدرسة قنا للغات بمدينة قنا، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

مسيرة لرجال الدين الإسلامي والمسيحي بالغربية

وشهدت مدينة كفر الزيات بالغربية، مسيرة بين رجال الدين الاسلامي والقبطي، للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، رافعين الأعلام المصرية والورد، ومرددين هتافات « تحيا مصر»، « أزرع ورد انزل شارك».

وقاد المسيرة أئمة الأوقاف وقادة الكنيسة بمركز كفر الزيات، التي انطلقت من أحد مساجد المدينة حتى الكنيسة، وطافت المسيرة أرجاء شوارع المدينة، وترديد هتافات « يحيا الهلال مع الصليب» ، « تحيا مصر» ، وحث المشاركين في المسيرة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وممارسة الحقوق الانتخابية وتوصيل رسالة للعالم أن الشعب المصري شعب يتمتع بالوعي السياسي وممارسة حقوقه الدستورية.

آلاف المواطنين يخروجن في مسيرات بأعلام مصر بالشرقية

وخرج المئات من مواطني الشرقية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني على التوالي، عمال وموظفين كبار السن والشباب، فيما شهدت الشوارع حشودا كبيرة من العمال بكافة مديريات المحافظة مثل مديريات الزراعة، الأوقاف، الشباب والرياضة والتموين في صورة رائعة تشير للوعي السياسي والمشاركة الوطنية.

وقال أشرف طه نصير وكيل وزارة الزراعة أن الموظفين على مدار الثلاثة أيام في الانتخابات في الادارات الزراعية التابعة للمديرية، يدلون بأصواتهم فيما خرجت المديرية والإدارات الفرعية بمسيرات حاشدة كل متجه صوب لجنته الانتخابية لأداء الحق الدستوري.