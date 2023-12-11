إقبال طلاب جامعة بنها على المشاركة في ثاني أيام انتخابات الرئاسة

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية، لليوم الثاني على التوالي، إقبالا كبيرا من طلاب ومنسوبي جامعة بنها للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

إقبال متزايد من طلاب الجامعة

كما شهدت لجنة مدرسة الثانوية بنات للمغتربين بمدينة بنها، إقبالا متزايدا من طلاب جامعة بنها المغتربين من غير أبناء المحافظة، للمشاركة الفعالة بأصواتهم في الانتخابات.

من جانبها أشادت جامعة بنها، في بيان لها، بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، مؤكدة أن الجامعة قامت بتوفير أوجه الدعم اللوجستي الكامل لتوفير المناخ الملائم أمام الطلاب ومنسوبي الجامعة خاصة المغتربين من غير أبناء المحافظة والذي يصل عددهم إلى 30 ألف طالب للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر بالعملية الانتخابية.

رفع درجة الاستعداد في المستشفيات

في سياق متصل واصلت مستشفيات بنها الجامعية رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وأكد الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، أنه اعتبارا من أمس الأحد، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام ووحدات المستشفيات والاستقبال والطوارئ تزامنا مع الانتخابات الرئاسية وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وشدد «الدخاخني» على تواجد جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين بمختلف الأقسام والوحدات، والتأكد من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل والأشعات والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته.