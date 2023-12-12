وديتان لمنتخب مصر مواليد 2008 مع سموحة وحرس الحدود غدا

يخوض منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، غدا الثلاثاء، تجربتين وديتين على هامش معسكره المغلق المقام بالإسكندرية، ‏حيث يلعب منتخب 2008 مباراتين دون فاصل زمني، إذ يلتقي مع فريق نادي سموحة الساعة 10 صباحا كتجربة أولى، ثم يلتقي مباشرة بعد انتهاء المباراة الأولى مع فريق حرس الحدود في التجربة الثانية في تمام الساعة 12 ظهرا.

وقال أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008، إن الهدف من إقامة مباراتين مع فريقين مختلفين للمنتخب هو وضع الفريق تحت ضغط ليتعود اللاعبون على اللعب لوقت طويل تحسبا لأي ظروف طارئة خلال البطولات، خاصة في حالة احتساب وقت بدل ضائع قد تصل مدته إلى نصف ساعة على شوطين.

وديتان في وقت واحد

وأشار «الكاس» إلى أن منتخب مصر يلتقي في الودية الأولى التي تقام في العاشرة صباحا مع فريق سموحة مواليد 2006، ويواجه في التجربة الثانية فريق حرس الحدود مواليد 2006 الساعة 12 ظهرا، وذلك على ملعب الأكاديمية البحرية.