لاعب منتخب الشباب لقناة الحياة: التعادل مع موزمبيق ليس مرضيا والتوفيق غاب عنا

أعرب ماجد هاني لاعب منتخب مصر للشباب تحت الـ20 عاما، عن عدم رضاه بانتهاء أولى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة بين منتخبنا الوطني وموزمبيق، قائلا: «النتيجة ليست مرضية، حاولنا لكن لم نوفق، وإن شاء الله ربنا يكرمنا المباراة المقبلة».

وأضاف هاني خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «لا أعتقد أن منتخب موزمبيق تفوق علينا بسبب القوة البدنية التي يتمتع بها لاعبوه، هاجمنا هذا الفريق لمدة 90 دقيقة، لكن التوفيق غاب عنا، ولو أحرزنا هدفا واحدا من الفرص التي أضعناها، لحققنا فوزا عريضا».

التعويض أمام نيجيريا والسنغال

وحول مباراتي السنغال ونيجيريا، قال: «إن شاء الله هنعوض فيهم، كل مباراة بـ3 نقاط، كله زي بعض بالنسبة لنا وملناش علاقة هنلاعب مين، لكن أهم حاجة ربنا يكرمنا».

نصائح الجهاز الفني

وتطرق إلى حديث محمود جابر المدير الفني لمنتخب مع اللاعبين بعد انتهاء المباراة، وقال: «قالنا محدش يبص تحت رجله، إن شاء الله نكسب المباراتين ونصعد ونكسب البطولة بعد كده».