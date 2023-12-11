نائب رئيس جامعة الأزهر: على المواطنين تلبية نداء الوطن والمشاركة في الانتخابات

قال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، إن الانتخابات الرئاسية للعام 2024، انعكاس إيجابي على الوطن خلال المرحلة المقبلة.

نائب رئيس جامعة الأزهر: على المواطنين تلبية نداء الوطن

وأوضح عقب إدلائه بصوته الانتخابي في لجنة مدرسة الصفا والمروة التابعة للهرم بمحافظة الجيزة أن هذه الانتخابات الرئاسية هي نداء الوطن، وعلى جميع المصريين أن يلبوا النداء، خاصة وأن الأحداث العالمية المتسارعة ألقت بظلالها على العالم أجمع.

وعبر نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب عن سعادته البالغة بالإقبال الكبير من جموع المصريين على عملية الاقتراع، لافتا إلى أن هذا الإقبال الكبير في مصلحة الوطن، ويحقق مستقبلًا أفضل بتضافر جهود جميع المصريين خلف رئيس جمهورية مصر العربية القادم.