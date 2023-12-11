رئيس التحالف الوطني: الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024 يجب أن يدرس

قال طلعت عبدالقوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024 على أعلى مستوى، وهو ما ظهر في أول يومين، إذ وصلت نسبة التصويت إلى 45%، وهو دور يُدرس، فكانت الجماهير كثيرة وغير مسبوقة من كل فئات المجتمع المصري وفي كل المحافظات وجميع اللجان.

غرف العمليات ترصد إقبالًا كبيرا للناخبين

وأوضح عبد القوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يكن هناك أي نقاط ضعف وغرف العمليات على مستوى الجمهورية كانت ترصد إقبالا شديدا، وأشار إلى أن وحدة العمليات باتحاد الجمعيات الأهلية رصدت الإقبال في عدد كبير من المحافظات، مضيفًا أنه يتصور استمرار بعض اللجان خلال اليوم وغدا حتى بعد التاسعة مساء.

وأشار إلى أن الإقبال الشديد على الانتخابات الرئاسية ظاهرة إيجابية تؤكد وعي الشعب المصري والاقتناع بالديمقراطية ونزاهة وحيادية العملية الانتخابية والشعب المصري قدم رسالة للعالم، والتجربة المصرية تدرس وغير مسبوقة، مؤكدا أن الجميع سعيد بالعرس الانتخابي الديمقراطي الذي يتم تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.