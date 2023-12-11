مراسل القناة الأولى: الإسكندرية شهدت انتظاما بالعملية الانتخابية اليوم وسط إقبال كبير من المواطنين

قال محمد الخطيب، مراسل القناة الأولى المصرية من «الإسكندرية»، إنَّ وفدا من ائتلاف «نزاهة» لمتابعة الانتخابات الرئاسية، زار مقرا للجنة الانتخابية المتواجد بها، وأشادوا بالتنظيم للعملية الانتخابية برمتها وبنسبة الإقبال من الشباب والرجال والسيدات.

وأضاف «الخطيب»، خلال تغطية خاصة للقناة الأولى للانتخابات الرئاسية، أنَّ زيارة محافظ الإسكندرية للعديد من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وما تحتاجه المقرات، لافتا إلى الاستعدادات التي دأبت عليها المحافظة على مدار الأيام القليلة الماضية، قبيل الانتخابات، لتوفير وتجهيز المقرات استعدادا لاستقبال الناخبين.

وتابع مراسل القناة الأولى: «المشهد الانتخابي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، يسير بشكل منتظم ومرتب والتزام بالضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء من بداية دخول اللجنة وحتى إتمام عملية الاقتراع، بجانب تسهيلات قدمها رجال الشرطة من منع التكدس والتزاحم أمام المقار الانتخابية لتيسير دخول المواطنين بسهولة ويسر وأمان للجان التابعين لها».

وأكد أنَّ محافظة الإسكندرية تتصدر المشهد الانتخابي بكتلة تصويتية كبيرة، بـ4 ملايين و300 ألف ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية، موزعين على 18 لجنة عامة و340 مركز انتخابي و530 لجنة فرعية، بالإضافة إلى لجان الوافدين.