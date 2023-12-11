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انتخابات المصريين بالداخل

عمال الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى يٌدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

كتب:

وائل فايز
07:40 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
عمال الصرف الصحى يدلون بأصواتهم

عمال الصرف الصحى يدلون بأصواتهم

 توافد العاملون بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، برئاسة المهندس عادل حسن، على اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثاني على التوالي، حيث نظمت الشركة مواعيد خروج العاملين لإتاحة الفرصة لهم للوصول إلى لجانهم الانتخابية على مدار 3 أيام لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري.

 انتخابات الرئاسة 

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 4 مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع في الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة في توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

 جدول زمني 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.