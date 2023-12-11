«فريدة» تشارك لأول مرة في انتخابات الرئاسة: أشعر بالسعادة والفخر

شهدت اللجنة الانتخابية بمدرسة قصر الدوبارة، بشارع قصر النيل توافدًا كثيفًا من جانب الشباب، وذلك قبل دقائق من الموعد الرسمي للانتهاء اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 وغلق اللجان.

قالت فريدة عادل، 22 عامًا من أمام اللجنة الانتخابية خلال حديثها مع «الوطن» إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 تعد الأولي بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تشعر بالسعادة والفخر بسبب إقبال الشباب والفتيات على التصويت في الانتخابات.