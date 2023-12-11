رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

«فريدة» تشارك لأول مرة في انتخابات الرئاسة: أشعر بالسعادة والفخر

كتب:

مريم حنفي
09:51 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
توافد شباب وفتيات وسط البلد على المقرات الإنتخابية

توافد شباب وفتيات وسط البلد على المقرات الإنتخابية

شهدت اللجنة الانتخابية بمدرسة قصر الدوبارة، بشارع قصر النيل توافدًا كثيفًا من جانب الشباب، وذلك قبل دقائق من الموعد الرسمي للانتهاء اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 وغلق اللجان.

قالت فريدة عادل، 22 عامًا من أمام اللجنة الانتخابية خلال حديثها مع «الوطن» إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 تعد الأولي بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تشعر بالسعادة والفخر بسبب إقبال الشباب والفتيات على التصويت في الانتخابات.

اقرأ المزيد:

مستقبل وطن: إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية سابقة تاريخية

رئيس جامعة المنيا يشيد بمشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسية

نواب «التنسيقية» يدلون بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

«التنسيقية»: مشاركة شعبية غير مسبوقة تتجاوز 45% في الانتخابات الرئاسية

حماة الوطن: المشاركة غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية تؤكد الاصطفاف الوطني
بقلم مريم حنفي