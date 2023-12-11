مراسل «إكسترا نيوز» من الشرقية: الأجواء الانتخابية تسودها النزاهة والديمقراطية

قال عبدالمنعم إبراهيم مراسل قناة «إكسترا نيوز» من محافظة الشرقية، إنّ اللجان الانتخابية بالمحافظة تشهد إقبالا كبيرًا في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المواطنين يحرصون على التواجد أمام اللجان الانتخابية لممارسة حقهم الدستوري.

تحقيق التنمية والرخاء في مصر

وأضافت «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «المشهد الذي ترصده أعيننا وتوثقه الكاميرا أنّ الأجواء الانتخابية تسودها النزاهة والديمقراطية، وسط حرص المواطنين لاستكمال ما بدأته الدولة المصرية في تحقيق التنمية والرخاء».

وتابع أن الشرقية وجّهت الجهاز التنفيذي بمواصلة تقديم سبل الدعم اللوجستي لكل الناخبين، تيسيرًا على دخولهم اللجان الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بكل حرية وشفافية، كونهم شريك أساسي في صناعة المستقبل.

واختتم بالإشارة إلى ارتفاع وعي المواطن المصري، وفهمه للتحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية.