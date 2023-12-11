رئيس لجنة بالدقهلية يخرج لسيدة من ذوي الهمم لمساعدتها في التصويت بالانتخابات

قام رئيس لجنة انتخابية بمدرسة الناصرية الابتدائية بمركز السنبلاوين بالدقهلية، بالخروج إلى سيدة تدعى «آمال» لمساعدتها في التصويت بالانتخابات، عقب وصولها اللجنة على كرسي متحرك.

آمال: المرض ليس مبررا لعدم المشاركة

وقال «آمال» لـ«الوطن»، إنها رغم ظروفها وتعبها إلا أنها قررت أن تشارك في الانتخابات الرئاسية، فخرجت من أجل التوجه إلى اللجنة وقام رجال الأمن بمساعدتها من أجل الإدلاء بصوتها: «عمر المرض ما كان مبرر لعدم النزول، بالعكس كلنا لازم ننزل».

وأوضحت أنها على الرغم من جلوسها على كرسي متحرك، لكنها لم تيأس، وقررت النزول من أجل الإدلاء بصوتها: «صوتي أمانة وواجب علي إني أشارك في الانتخابات وأدلي بصوتي، لأن ده وقت الوقوف بجانب مصر».

كما أكدت ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم: «انزلوا وشاركوا وشجعوا بعض لسه في وقت من أجل الإدلاء بأصواتنا».

زوج آمال: المشاركة في الانتخابات واجب

وأشار شعبان المشد، زوج آمال، إلى أنه قرر النزول معها من أجل المشاركة في الانتخابات لأنه حقهما ويجب أن يتمتعا به: «لازم كلنا ننزل ونشارك لأن مصر محتاجة لوجودنا بجانبها في الوقت الحالي».